Курянам предлагают поучаствовать в разработке дизайн-кода
Первая встреча с широкой общественностью пройдёт в субботу, 5 октября
Первая встреча с широкой общественностью пройдёт в субботу, 5 октября в полдень в Солнечном зале городского комитета архитектуры и градостроительства (Ленина 69, 2 этаж). Начало регистрации в 11.30.
Мероприятие состоится в формате воркшопа, на котором презентуют результаты рабочего исследования. Кроме того, участникам расскажут об уже существующих дизайн-кодах в других регионах. Курянам предложат на примере гостиницы Центральной (объекта культурного наследия регионального значения) и прилегающей к ней территории разместить предполагаемые рекламные конструкции. Для этого у каждой рабочей группы будет собственная широкоформатная аксонометрическая проекция с набором рекламных конструкций и малых архитектурных форм.
Принять участие в обсуждении может любой желающий, прошедший регистрацию на сайте sreda46.ru