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Курянам предлагают поучаствовать в разработке дизайн-кода

Первая встреча с широкой общественностью пройдёт в субботу, 5 октября
Курянам предлагают поучаствовать в разработке дизайн-кода

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Областная администрация приступает к разработке дизайн-кода для городов Курской области. Пилотным проектом станет регламент, разработанный для Курска. Курян также приглашают принять участие в формировании комплексного документа. 

Первая встреча с широкой общественностью пройдёт в субботу, 5 октября в полдень в Солнечном зале городского комитета архитектуры и градостроительства (Ленина 69, 2 этаж). Начало регистрации в 11.30.

Мероприятие состоится в формате воркшопа, на котором презентуют результаты рабочего исследования. Кроме того, участникам расскажут об уже существующих дизайн-кодах в других регионах. Курянам предложат на примере гостиницы Центральной (объекта культурного наследия регионального значения) и прилегающей к ней территории разместить предполагаемые рекламные конструкции. Для этого у каждой рабочей группы будет собственная широкоформатная аксонометрическая проекция с набором рекламных конструкций и малых архитектурных форм.

Принять участие в обсуждении может любой желающий, прошедший регистрацию на сайте sreda46.ru

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