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Оркестр Росгвардии приглашает курян на музыкальный вечер в День пожилых людей

Мероприятие состоится сегодня в 14.30 в арт-пространстве «Луна», ТЦ «Манеж»
Оркестр Росгвардии приглашает курян на музыкальный вечер в День пожилых людей

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Федеральная служба войск национальной гвардии в рамках Международного дня пожилых людей проводит Всероссийскую акцию «Заботой согреем сердца».

В рамках акции в Курске сегодня, 1 октября оркестр регионального управления Росгвардии под руководством дирижера, майора Евгения Улезко представит полуторачасовую музыкальную программу. Куряне услышат музыкальные композиции различных танцевальных направлений: вальс, танго, фокстрот, а также известные песни прошлых лет. Будет и танцевальная площадка.

Мероприятие состоится сегодня в 14.30 в арт-пространстве «Луна», ТЦ «Манеж», 3 этаж.

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