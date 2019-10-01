Оркестр Росгвардии приглашает курян на музыкальный вечер в День пожилых людей

Мероприятие состоится сегодня в 14.30 в арт-пространстве «Луна», ТЦ «Манеж»

Федеральная служба войск национальной гвардии в рамках Международного дня пожилых людей проводит Всероссийскую акцию «Заботой согреем сердца».В рамках акции в Курске сегодня, 1 октября оркестр регионального управления Росгвардии под руководством дирижера, майора Евгения Улезко представит полуторачасовую музыкальную программу. Куряне услышат музыкальные композиции различных танцевальных направлений: вальс, танго, фокстрот, а также известные песни прошлых лет. Будет и танцевальная площадка.Мероприятие состоится сегодня в 14.30 в арт-пространстве «Луна», ТЦ «Манеж», 3 этаж.