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Курская область поднялась на две позиции в рейтинге приверженности здоровому образу жизни

При расчётах учитывались доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табака и другие факторы
Курская область поднялась на две позиции в рейтинге приверженности здоровому образу жизни

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Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало результаты ежегодного исследования, посвящённого здоровому образу жизни россиян. Курская область заняла в нём 25-е место. Год назад наш регион занимал 27-ю строку. 

Лидируют в рейтинге регионы Северного Кавказа. На первом месте оказался Дагестан, на втором — Чечня, замыкает тройку лидеров Кабардино-Балкария. Далее идут Адыгея и Краснодарский край. В аутсайдерах рейтинга — Дальний Восток и Крайний Север. Так, последнее место занял Камчатский край, предпоследнее — Еврейская автономная область, третье с конца — Магаданская. 

При расчётах учитывались доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от отравлений спиртным.

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