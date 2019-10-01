Курская область поднялась на две позиции в рейтинге приверженности здоровому образу жизни

При расчётах учитывались доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табака и другие факторы

Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало результаты ежегодного исследования, посвящённого здоровому образу жизни россиян. Курская область заняла в нём 25-е место. Год назад наш регион занимал 27-ю строку.Лидируют в рейтинге регионы Северного Кавказа. На первом месте оказался Дагестан, на втором — Чечня, замыкает тройку лидеров Кабардино-Балкария. Далее идут Адыгея и Краснодарский край. В аутсайдерах рейтинга — Дальний Восток и Крайний Север. Так, последнее место занял Камчатский край, предпоследнее — Еврейская автономная область, третье с конца — Магаданская.При расчётах учитывались доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от отравлений спиртным.