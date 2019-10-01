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Школьники Курской области соревнуются за право называться лучшими участниками дорожного движения

«Безопасная трасса - участникам дорожного движения». Так называется ежегодный турнир для школьников, который проходит в Курске
Школьники Курской области соревнуются за право называться лучшими участниками дорожного движения

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«Безопасная трасса - участникам дорожного движения». Так называется ежегодный турнир для школьников, который проходит в Курске. Дети демонстрируют знания ПДД, умение оказывать первую медицинскую помощь, а также соревнуются в фигурном вождении трех видов транспорта, сообщает телеканал "ТАКТ".

В каждой школе области, помимо азов науки, детям прививают еще умение жить безопасно. Речь, в том числе, о правилах дорожного движения и понимании необходимости их неукоснительного соблюдения. Это важно потому, что жизнь каждого, так или иначе, пересекается с дорогой. Кто лучше подготовлен - школьники демонстрируют в рамках традиционного регионального турнира, который проводится Госавтоинспекцией, областным комитетом образования и центром развития творчества детей и юношества.

Александр Сергеев, заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы УГИБДД по Курской области: «Ежегодно мы проводим мероприятия под названием  «Безопасная трасса - участникам дорожного движения». В этих мероприятиях принимают участие ребята из всех районов области. Демонстрируют навыки вождения, показывают знания правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности».

Участники сдают два теоретических экзамена - на знания правил дорожного движения, а также основ безопасности жизнедеятельности. И только лишь после этого детей допускают к прохождению полосы препятствий на трех видах транспорта - скутере, гироскутере и сигвее.

Выезжать на проезжую часть участникам турнира закон еще не разрешает - слишком юны. Но, по мнению организаторов соревнований, они уже достаточно взрослые для того, чтобы почувствовать себя водителем. Это помогает глубже понять, зачем нужны правила дорожного движения и к чему может привести их незнание.

- Из-за несоблюдения правил дорожного движения много аварий, много смертей.  Это катастрофическое незнание.

- Постоянно люди на поворотах не включают поворотники, могут обгонять в неположенных местах, пешеходы часто не смотрят по сторонам на переходах

 - Каждый должен знать правила дорожного движения. А поучаствовать в таком турнире  - это очень даже круто.

Тем, как показывают себя ребята, сотрудники Госавтоинспекции довольны. Отмечают - правила дорожного движения школьники действительно знают.

Александр Сергеев, заместитель начальника отдела организационно аналитической работы УГИБДД по Курской области: «Знают и соблюдают.  Хочу выразить слова благодарности  всем организаторам, ведь мы делаем одно общее дело, направленное на привитие безопасного поведения на дорогах детей. Не сомневаюсь, что именно такие турниры в значительной степени способствуют пропаганде безопасности дорожного движения».

Всего 80 школьников из всех районов области продемонстрируют свои познания и умения. По итогам будут определены победители, которых ожидают награды.
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