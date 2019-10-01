Школьники Курской области соревнуются за право называться лучшими участниками дорожного движения

ТАКТ".«Безопасная трасса - участникам дорожного движения». Так называется ежегодный турнир для школьников, который проходит в Курске. Дети демонстрируют знания ПДД, умение оказывать первую медицинскую помощь, а также соревнуются в фигурном вождении трех видов транспорта, сообщает телеканал "
В каждой школе области, помимо азов науки, детям прививают еще умение жить безопасно. Речь, в том числе, о правилах дорожного движения и понимании необходимости их неукоснительного соблюдения. Это важно потому, что жизнь каждого, так или иначе, пересекается с дорогой. Кто лучше подготовлен - школьники демонстрируют в рамках традиционного регионального турнира, который проводится Госавтоинспекцией, областным комитетом образования и центром развития творчества детей и юношества.
Александр Сергеев, заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы УГИБДД по Курской области: «Ежегодно мы проводим мероприятия под названием «Безопасная трасса - участникам дорожного движения». В этих мероприятиях принимают участие ребята из всех районов области. Демонстрируют навыки вождения, показывают знания правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности».
Участники сдают два теоретических экзамена - на знания правил дорожного движения, а также основ безопасности жизнедеятельности. И только лишь после этого детей допускают к прохождению полосы препятствий на трех видах транспорта - скутере, гироскутере и сигвее.
Выезжать на проезжую часть участникам турнира закон еще не разрешает - слишком юны. Но, по мнению организаторов соревнований, они уже достаточно взрослые для того, чтобы почувствовать себя водителем. Это помогает глубже понять, зачем нужны правила дорожного движения и к чему может привести их незнание.
- Из-за несоблюдения правил дорожного движения много аварий, много смертей. Это катастрофическое незнание.
- Постоянно люди на поворотах не включают поворотники, могут обгонять в неположенных местах, пешеходы часто не смотрят по сторонам на переходах
- Каждый должен знать правила дорожного движения. А поучаствовать в таком турнире - это очень даже круто.
Тем, как показывают себя ребята, сотрудники Госавтоинспекции довольны. Отмечают - правила дорожного движения школьники действительно знают.
Александр Сергеев, заместитель начальника отдела организационно аналитической работы УГИБДД по Курской области: «Знают и соблюдают. Хочу выразить слова благодарности всем организаторам, ведь мы делаем одно общее дело, направленное на привитие безопасного поведения на дорогах детей. Не сомневаюсь, что именно такие турниры в значительной степени способствуют пропаганде безопасности дорожного движения».
Всего 80 школьников из всех районов области продемонстрируют свои познания и умения. По итогам будут определены победители, которых ожидают награды.
Школьники Курской области соревнуются за право называться лучшими участниками дорожного движения
«Безопасная трасса - участникам дорожного движения». Так называется ежегодный турнир для школьников, который проходит в Курске