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В Курске на капремонт детского сада "Лучик" и 11-й школы выделят 90 миллионов

Сегодня на очередном заседании Курского городского Собрания депутаты распределили средства, поступившие из областного бюджета
В Курске на капремонт детского сада "Лучик" и 11-й школы выделят 90 миллионов

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Сегодня на очередном заседании Курского городского Собрания депутаты распределили средства, поступившие из областного бюджета. Городская казна пополнилась на 744,5 миллионов рублей, всего бюдет в этом году составил более 12 миллиардов. Основную часть этих средств направят на зарплаты бюджетников.

При этом на капительный ремонт детского сада "Лучик", что на улице Степана Разина, выделат 30 миллионов рублей. Детсад сможет принять малышей в следующем году - именно тогда планируется завершить капремонт учреждения.

Также в 2020-м планируется открыть школу №11 по ул. Антокольского, 1. На её реконструкцию из городского бюджета выделят 60 миллионов. Администрация Курска считает возможным начать ремонтные работы уже в этом году за счёт зарезервированных средств бюджета города. 

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