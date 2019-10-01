Курск. Ремонт дороги на улице Хуторская продолжится с 5 октября

Если погода позволит, работы начнутся раньше

Ремонт дороги на улице Хуторская продолжится с 5 октября. Об этом Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях. Там сделают асфальт, нанесут разметку и поставят новые дорожные знаки. Если погода позволит, работы начнутся раньше, — заверил губернатор.Также глава региона отметил, что работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске выполнены на 92%. Отремонтировали уже 624 тысячи квадратных метров на 26 улицах:• Литовская• Сумская• Аэропортовская• Республиканская• Ильича• Союзная• Косухина• Звёздная• 1-я Моква• Гремяченская• Энгельса• Суворовская• Большевиков• Запольная• Цюрупы• Станционная• 8 Марта• 2-я Рабочая• пр-т Дружбы• пр-т Энтузиастов• пр-т Хрущёва• Майский бульвар• Магистральный проезд• 1,2,3 Весенние проездыДля наглядности Роман Старовойт своё сообщение сопроводил фотографиями.Продолжается строительство нового участка проспекта Дружбы — между улицами Просторной и Сумской. До конца года дорожники там уложат нижний слой асфальтобетона на отрезке протяжённостью 3,32 км. В следующем году на дороге появится верхний слой покрытия и благоустройство.Что касается качества ремонта - его строго контролируют, отметил губернатор.На объектах регулярно проводятся проверки соблюдения технологии. Участвуют специалисты дорожной лаборатории, независимые эксперты, автомобильные активисты и журналисты, говорится в посте.Роман Старовойт привёл пример: в августе обнаружили нарушение в водонасыщении покрытия из ЩМА на улицах Гремяченская, Сумская и Энгельса. Показатель превышал норму. Подрядчики устранили все недочёты за свой счёт — отфрезеровали бракованный асфальт и уложили новый слой асфальтобетона. Иначе эти дороги не протянули бы и года.Озвучил губернатор и планы: в этом году в Курске отремонтируют 51 км на 31-й улице. А в следующем - по всей области приведут в порядок 524 км региональных дорог, построят 27 км, отремонтируют 176 км муниципальных дорог. По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» построят ещё 39 км.