Курск. Ремонт дороги на улице Хуторская продолжится с 5 октября
Если погода позволит, работы начнутся раньше
Также глава региона отметил, что работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске выполнены на 92%. Отремонтировали уже 624 тысячи квадратных метров на 26 улицах:
• Литовская
• Сумская
• Аэропортовская
• Республиканская
• Ильича
• Союзная
• Косухина
• Звёздная
• 1-я Моква
• Гремяченская
• Энгельса
• Суворовская
• Большевиков
• Запольная
• Цюрупы
• Станционная
• 8 Марта
• 2-я Рабочая
• пр-т Дружбы
• пр-т Энтузиастов
• пр-т Хрущёва
• Майский бульвар
• Магистральный проезд
• 1,2,3 Весенние проезды
Для наглядности Роман Старовойт своё сообщение сопроводил фотографиями.
Продолжается строительство нового участка проспекта Дружбы — между улицами Просторной и Сумской. До конца года дорожники там уложат нижний слой асфальтобетона на отрезке протяжённостью 3,32 км. В следующем году на дороге появится верхний слой покрытия и благоустройство.
Что касается качества ремонта - его строго контролируют, отметил губернатор.
На объектах регулярно проводятся проверки соблюдения технологии. Участвуют специалисты дорожной лаборатории, независимые эксперты, автомобильные активисты и журналисты, говорится в посте.
Роман Старовойт привёл пример: в августе обнаружили нарушение в водонасыщении покрытия из ЩМА на улицах Гремяченская, Сумская и Энгельса. Показатель превышал норму. Подрядчики устранили все недочёты за свой счёт — отфрезеровали бракованный асфальт и уложили новый слой асфальтобетона. Иначе эти дороги не протянули бы и года.
Озвучил губернатор и планы: в этом году в Курске отремонтируют 51 км на 31-й улице. А в следующем - по всей области приведут в порядок 524 км региональных дорог, построят 27 км, отремонтируют 176 км муниципальных дорог. По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» построят ещё 39 км.