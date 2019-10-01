  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курск. Ремонт дороги на улице Хуторская продолжится с 5 октября

Если погода позволит, работы начнутся раньше
Курск. Ремонт дороги на улице Хуторская продолжится с 5 октября

Читайте также

Ремонт дороги на улице Хуторская продолжится с 5 октября. Об этом Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях. Там сделают асфальт, нанесут разметку и поставят новые дорожные знаки. Если погода позволит, работы начнутся раньше, — заверил губернатор.

Также глава региона отметил, что работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске выполнены на 92%. Отремонтировали уже 624 тысячи квадратных метров на 26 улицах: 

• Литовская 
• Сумская 
• Аэропортовская 
• Республиканская 
• Ильича 
• Союзная 
• Косухина 
• Звёздная 
• 1-я Моква 
• Гремяченская 
• Энгельса 
• Суворовская
• Большевиков 
• Запольная 
• Цюрупы 
• Станционная 
• 8 Марта 
• 2-я Рабочая 
• пр-т Дружбы 
• пр-т Энтузиастов 
• пр-т Хрущёва 
• Майский бульвар 
• Магистральный проезд 
• 1,2,3 Весенние проезды

Для наглядности Роман Старовойт своё сообщение сопроводил фотографиями.



Продолжается строительство нового участка проспекта Дружбы — между улицами Просторной и Сумской. До конца года дорожники там уложат нижний слой асфальтобетона на отрезке протяжённостью 3,32 км. В следующем году на дороге появится верхний слой покрытия и благоустройство.

Что касается качества ремонта - его строго контролируют, отметил губернатор. 

На объектах регулярно проводятся проверки соблюдения технологии. Участвуют специалисты дорожной лаборатории, независимые эксперты, автомобильные активисты и журналисты, говорится в посте.

Роман Старовойт привёл пример: в августе обнаружили нарушение в водонасыщении покрытия из ЩМА на улицах Гремяченская, Сумская и Энгельса. Показатель превышал норму. Подрядчики устранили все недочёты за свой счёт — отфрезеровали бракованный асфальт и уложили новый слой асфальтобетона. Иначе эти дороги не протянули бы и года.

Озвучил губернатор и планы: в этом году в Курске отремонтируют 51 км на 31-й улице. А в следующем - по всей области приведут в порядок 524 км региональных дорог, построят 27 км, отремонтируют 176 км муниципальных дорог. По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» построят ещё 39 км. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области открыли «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ

Курян приглашают пройти экспресс-диагностику с помощью кардиовизора

За восемь месяцев количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 11%

32 «Нивы Шевроле» доставят пожилых маломобильных курян из отдаленных деревень в больницы

В Курском жд техникуме состоялся турнир по волейболу

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске