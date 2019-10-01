Мэр Курска объяснил, как работает новый фонтан
Пока не испортится погода фонтан будет работать с 7:30 утра до 10 вечера
Итак, пока не испортится погода фонтан будет работать с 7:30 утра до 10 вечера. При этом с 6 до 10 вечера будет светомузыкальное сопровождение работы фонтана.
И ещё кое-что важное. Регулярно, в течение дня, специалисты будут чистить форсунки. В это время, примерно 30-40 минут, фонтан работать не будет вообще. Имейте это ввиду, когда пойдёте смотреть новую городскую достопримечательность.