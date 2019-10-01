Мэр Курска объяснил, как работает новый фонтан

Пока не испортится погода фонтан будет работать с 7:30 утра до 10 вечера

Если вам по какой-то причине не посчастливилось посмотреть новый работающий фонтан на Театральной площади или он вас не впечатлил, мэр Курска разъяснил, как он работает. Об этом Виктора Карамышева часто спрашивали горожане, ответ он дал на своей личной странице в соцсети.Итак, пока не испортится погода фонтан будет работать с 7:30 утра до 10 вечера. При этом с 6 до 10 вечера будет светомузыкальное сопровождение работы фонтана.И ещё кое-что важное. Регулярно, в течение дня, специалисты будут чистить форсунки. В это время, примерно 30-40 минут, фонтан работать не будет вообще. Имейте это ввиду, когда пойдёте смотреть новую городскую достопримечательность.