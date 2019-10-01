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Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

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01 октября 2019 года, Воронеж — Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 01.10.2019. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%.

Также клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5%.

Снижение ставок по заявкам, поданным с 01.10.2019 (кроме продукта «Военная ипотека» и Программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Снижение процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков составило 0,6%.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,3%.

Рассчитать условия кредита, подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой, а также рефинансировать ипотечный кредит на выгодных условиях можно онлайн на DomClick.ru.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»: «Мы продолжаем работать в направлении повышения доступности жилья и снова снижаем ставки на ипотечные кредиты. Снижение ставок в совокупности с первоначальным взносом от 10% и удобным оформлением ипотеки онлайн на DomClick.ru позволит многим россиянам, которые ранее задумывались о приобретении недвижимости, решить свой квартирный вопрос уже в этом году».

За 8 месяцев 2019 года на долю Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк пришлось 53,7% ипотечных кредитов, выданных в регионе. Это более 37 618 млн руб., благодаря которым свои жилищные условия улучшили 23 836 семей, 7313 из них – в Воронежской области.
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