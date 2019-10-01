В курской администрации ответили почему на Волокно редко ходят трамваи

Это маршрут с самым низким пассажиропотоком и использование трамвая там нецелесообразно

Куряне на портале "Действуем вместе" пожаловались, что на трамвайном маршруте №3 вместо четырёх вагонов, работает всего один. Представители администрации ответили, что это маршрут с самым низким пассажиропотоком и использование трамвая там нецелесообразно.Ведь этот маршрут обеспечивал транспортом около 20 тысяч человек, работающих на заводах РТИ, «Аккумулятор» и «Химволокно», в своё время разрабатывался и вводился именно для этого. Сейчас на этих заводах работают менее 4 тысяч человек, что и сказалось на объёме пассажироперевозки трамваями маршрута № 3.А чтобы доехать на этом участке есть другие виды пассажирского транспорта - троллейбусы и автобусы. А трамваев на 3-м маршруте сейчас предусмотрено 2, ответили чиновники и уточнили, что ходят они с интервалом от 28 до 100 минут.