Сотрудники Курскэнерго выполнили основной объем ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону

Капитально отремонтированы ЛЭП 35-110 кВ в Медвенском, Золотухинском, Железногорском, Солнцевском, Фатежском, Льговском районах

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» ведет активную подготовку к прохождению отопительного сезона. Одной из основных составляющих подготовительных работ является выполнение ремонтной программы филиала в соответствии с годовым планом.По итогам восьми месяцев 2019 года плановые показатели ремонтной программы Курскэнерго выполнены.За рассматриваемый период отремонтировано оборудования на 24 подстанциях 35-110 кВ. Из них ряд подстанций питающих районные центры области: 110/35/10 «Глушково», 110/10 «Паники», 110/10 «СТК», 110/10 «Ивница». Они являются ключевыми источниками электроснабжения социальной и промышленной инфраструктуры Глушковского, Медвенского, Железногорского, Суджанского районов Курской области.Энергетики уже выполнили работы по ремонту 174 выключателей 6 (10) - 110 кВ, более 140 отделителей, короткозамыкателей, разъединителей 35-110 кВ, заменено 108 опорно-стержневых изоляторов 35-110 кВ.В объеме ремонтной программы выполнены работы по ремонту маслоприемников под силовыми трансформаторами на 30 подстанциях. Также произведена диагностика и измерение методом ультразвукового неразрушающего контроля фарфоровых покрышек на 8 маломасляных выключателях 110 кВ типа ВМТ-110.Капитально отремонтированы ЛЭП 35-110 кВ в Медвенском, Золотухинском, Железногорском, Солнцевском, Фатежском, Льговском районах Курской области. На линиях ВЛ 35 кВ «Гахово – Долженково», « Золотухино – Фентисово», «Разветье – Михайловка», «Шумаково – Зуевка», «Фатеж – Линец», ВЛ 110 кВ «Южная – Льгов» заменены провода и дефектные изоляторы, произведена расчистка просек воздушных линий. Всего на отремонтированный сети 35-110 кВ произведена замена 46 опор, 2757 изоляторов, 15 км грозозащитного троса, 0,84 км провода. Также с начала года специалистами филиала расчищено 789 га просек ВЛ.