В Курске «ночной» вор грабил квартиры, пока хозяева спали

В одном из случаев хозяйка проснулась от постороннего шума, но в темноте посчитала, что рядом находится её муж

В Курске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии квартирных краж. Надо сказать, довольно дерзких.Вор проникал в дома курян глубокой ночью, когда они спали и похищал деньги и ценные вещи. В каждом из случаев рецидивист методично проверял двери квартир в подъездах многоэтажек и входил в те, что оказывались открыты. «Добычей» ночного «гостя» становились сумки и барсетки, которые люди оставляли в прихожей, вернувшись домой. Если же там не было ничего ценного, грабитель не стеснялся заходить и в комнаты. Но делал это бесшумно.В одном из случаев хозяйка проснулась от постороннего шума, но в темноте посчитала, что рядом находится её муж. Пропажу ценных вещей супруги обнаружили только утром.Всего по предварительным данным от действий ранее судимого жителя Курского района пострадали владельцы пяти квартир в Курске. Возбуждены уголовные дела. Сейчас «ночного» вора заключили под стражу. По решению суда он получит наказание по совокупности совершённых преступлений.