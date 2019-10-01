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В Курске «ночной» вор грабил квартиры, пока хозяева спали

В одном из случаев хозяйка проснулась от постороннего шума, но в темноте посчитала, что рядом находится её муж
В Курске «ночной» вор грабил квартиры, пока хозяева спали

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В Курске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии квартирных краж. Надо сказать, довольно дерзких. 

Вор проникал в дома курян глубокой ночью, когда они спали и похищал деньги и ценные вещи. В каждом из случаев рецидивист методично проверял двери квартир в подъездах многоэтажек и входил в те, что оказывались открыты. «Добычей» ночного «гостя» становились сумки и барсетки, которые люди оставляли в прихожей, вернувшись домой. Если же там не было ничего ценного, грабитель не стеснялся заходить и в комнаты. Но делал это бесшумно.

В одном из случаев хозяйка проснулась от постороннего шума, но в темноте посчитала, что рядом находится её муж. Пропажу ценных вещей супруги обнаружили только утром. 

Всего по предварительным данным от действий ранее судимого жителя Курского района пострадали владельцы пяти квартир в Курске. Возбуждены уголовные дела. Сейчас «ночного» вора заключили под стражу. По решению суда он  получит наказание по совокупности совершённых преступлений.
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