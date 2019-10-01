В Курском жд техникуме состоялся турнир по волейболу

ТАКТ". Первые соревнования среди спортсменов-любителей посвятили памяти Героя социалистического труда, участника Великой Отечественной войны Ивана Дудина, который отдал железнодорожному транспорту всю свою жизнь. За призовые места в турнире боролись работники семи структурных подразделений Курского железнодорожного узла.В минувшие выходные в стенах курского железнодорожного техникума состоялся турнир по волейболу, сообщает телеканал "
1 октября железнодорожники отмечают сразу два праздника. Шестнадцатую годовщину со дня образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и День пожилого человека. В преддверие торжества курские железнодорожники встретились на паркете техникума, чтобы разыграть первый мяч турнира по волейболу.
Александр Беспалов, заместитель председателя дорожной профсоюзной организации Московской железной дороги: «Мы сегодня проводим соревнования по волейболу. Среди команд предприятия нашего курского узла. Дело даже не в том, кто будет победителем. Посмотрите, сколько будет сегодня и людей, и болельщиков, которые будут принимать участие в соревнованиях.
Спортсмены-любители разминаются перед игрой. И каждая команда разрабатывает свою стратегию. В числе почетных гостей турнира – заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Мухарбек Озиев. На торжественной церемонии открытия он пожелал волейболистам удачи.
Мухарбек Озиев, зам. начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Я вас хочу поздравить с наступающим днем компании. Во-вторых, поблагодарить за то, что вы сегодня здесь, несмотря на выходной день. И самое интересное, самое привлекательное в сегодняшнем мероприятии, что стоят здесь лидеры, капитаны наших предприятий. За это я вас всех благодарю и всем желаю успеха».
Свисток. И первый мяч разыгрывает команда ШЧ-21. Где в числе игроков представительница прекрасного пола. Валерия Носова убеждена, что смешанные команды сработают лучше, чем мужские сборные.
Валерия Носова, электромеханик, ремонтно-технологического участка ШЧ-21: «Мне все нравится. Я училась в жд техникуме. Нас было 30 мальчиков и две девочки. Я привыкла уже. Все нормально. В этой команде я с момента как устроилась на работу».
Волейбольный турнир посвятили памяти Героя социалистического труда, участника Великой Отечественной войны Ивана Дудина. Он работал на железнодорожном транспорте путевым обходчиком и отдал путевому развитию всю свою жизнь. Первые встречи соревнований показали, что команды выступают на равных. Впрочем, даже не важно, кто одержит победу. Главное – дух сплоченности и патриотизма.
Артур Носарев, начальник участка ПЧ-27 Курск: «Команда формировалась из числа достойных, которые занимаются спортом, поддерживают данную культуру. И было отобрано 8 человек для проведения этих соревнований. 4:52-5:04: Обновляется команда. Есть молодежь, которая поступает после техникума по окончанию. Соответственно, мы никогда не против, если кто желает. Вот у нас два человека, буквально, выпуск прошлого года».
В Курском жд техникуме состоялся турнир по волейболу
За призовые места в турнире боролись работники семи структурных подразделений Курского железнодорожного узла