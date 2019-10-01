За восемь месяцев количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 11%
В России продолжается активное развитие сетей мобильной связи операторов «большой четверки».
Наибольшее количество РЭС остается у ПАО «МегаФон» - 245 693. У ПАО «МТС» - 186 607, у ПАО «ВымпелКом» - 166 111 и у ООО «Т2 Мобайл» - 176 487. Вместе с тем по темпам развития сетей связи продолжают лидировать ООО «Т2 Мобайл» (+19%) и ПАО «ВымпелКом» (+13%).
При этом рост числа РЭС происходит преимущественно за счет развития сетей четвертого поколения (+25% с начала года), позволяющих предоставлять контентные услуги и услуги передачи данных на максимальных скоростях. На начало сентября в этом стандарте действовало 306 777 РЭС.
Всего на территории России эксплуатируется более 2 млн. РЭС различных служб радиосвязи.