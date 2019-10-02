Магазины «Курск-Торга» оштрафовали за опасную колбасу
Почти 70 кг опасной продукции нашли специалисты при проверке
В частности, не было товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость и подтверждающей безопасность животноводческой продукции, находящейся в реализации (полуфабрикаты мясные и колбасные изделия).
Кроме того, в магазинах инспекторы обнаружили мясные полуфабрикаты и колбасы без указания информации производителя о дате выработки, сроках годности, условиях хранения.
Небезопасные пищевые продукты общим весом 69,5 кг сняли с реализации и утилизировали.
«Курск-Торг» оштрафовали на 50 тысяч рублей.