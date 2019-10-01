Курян приглашают пройти экспресс-диагностику с помощью кардиовизора

Акция пройдёт в ТЦ МЕГАГРИНН на улице Карла Маркса, 68 с 12.00 до 16.00

Завтра, 2 октября в рамках Всемирного дня сердца в ТЦ МЕГАГРИНН на улице Карла Маркса, 68 пройдёт акция, в рамках которой куряне смогут бесплатно проверить своё здоровье с помощью кардиовизора.Все желающие смогут с 12.00 до 16.00 измерить давление, узнать индекс массы тела, измерив рост и вес, определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, степень насыщения крови кислородом. Также можно будет пройти экспресс-диагностику с помощью кардиовизора для выявления начальных или скрытых признаков ишемии.По результатам обследования, медики оценят состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы, выявят факторы риска заболеваемости пациентов.