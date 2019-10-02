Курские аграрии собрали более 2 млн тонн сахарной свёклы

Каждый день сахарные заводы производят порядка 6 тыс. тонн сахара

Несмотря на дождливую погоду, в Курской области продолжается уборка сахарной свёклы. Как сообщили в региональном комитете АПК, убрано 44% свекловичных плантаций – более 42 тыс. гектаров из 98 тыс. га. Выросла и средняя урожайность сахарной свёклы – свекловичные плантации региона дают по 474 центнера с гектара.Свекловичное сырьё поставляют на сахарные заводы. По состоянию на 1 октября на сахарные заводы поступило 1 млн 274 тыс. тонн сахарной свёклы, что на 0,9 процента выше прошлогоднего, рассказал заместитель губернатора Сергей Стародубцев. Переработано более 1 млн тонн свекловичного сырья и выработано 160 тыс. тонн сахара, что на 19 тыс. тонн больше уровня 2018 года. Каждый день сахарные заводы производят порядка 6 тыс. тонн сахара.Также в области идёт уборка кукурузы на зерно. Убрано 27% кукурузных полей от плана, намолочено порядка 350 тыс. тонн зерна кукурузы. Средняя урожайность культуры – около 90 центнеров с гектара.Самые урожайные на данный момент кукурузные поля в Черемисиновском районе – 122 центнера зерна кукурузы с гектара, Советском –112 центнеров с гектара, в Медвенском, Мантуровском и Золотухинском районах собирают по 100 центнеров с гектара.