Не все управляющие компании в Курске готовы к зиме

В числе нерадивых «управляек» - ООО УК «Гарант», ООО УК «Жилой Дом», ООО «УК Жилсервис Аркс» и другие

Подготовка ресурсных организаций к работе зимой в Курске близка к завершению, сообщили в городском комитете ЖКХ.Сейчас средний уровень готовности к зиме управляющих организаций - 85 %.В числе нерадивых «управляек» - ООО УК «Гарант», ООО УК «Жилой Дом», ООО «УК Жилсервис Аркс», ООО УК «Мой Дом», ООО «Курскдомсервис», ООО «Курский двор», ООО «СпецстройКурск», ООО «Курская управляющая домовая компания», ООО «Перспектива», ООО УК «Проект Честное ЖКХ», ООО «Жилкомплекс Дружба», ООО УК «Наш город», ООО УК «ДЭЗ», МУП УК «Железнодорожная».К началу сентября в управление муниципального контроля поступило 361 обращение от курян, управляющим организациям выдано 151 предписание об устранении выявленных нарушений - где-то протекала кровля, где-то разгерметизированы межпанельные стыки, нарушена целостность оконных и дверных заполнений, также трещины, подтопленные подвалы, сообщили в мэрии.Среди тех, кому направлены предписания - ООО «УК Сейм», ООО «Городская Управляющая Компания № 1», ООО УК «ПАРКОВАЯ», ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» и др.В тоже время, на контроле в управлении находятся предписания, выданные в отношении управляющих организаций, недобросовестно относящихся к исполнению своих обязанностей по управлению многоквартирными домами и не предпринимающих необходимых мер по устранению выявленных нарушений.