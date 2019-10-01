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Лента новостей / В России

В Чечне может появиться фантастический «Сафари парк» с редкими животными из Краснодара

Если Рамзан Кадыров вступится за краснодарский «Сафари парк», то вполне возможно, вскоре в Чечне появится уникальный зоопарк. 

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Именно на это надеются владельцы частного зоопарка в Краснодаре. После того, как власти решили отхватить себе территории, на которых находится зверинец, животные оказались в опасности.

Известный по «Программе максимум» журналист Глеб Пьяных прилетел в Краснодар с целью провести расследование вокруг скандала с «Сафари парком». На своей странице в Инстаграм он от имени руководства зоопарка обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, мэру Москвы Сергею Собянину и главе Адыгеи Мурату Кумпилову. Именно на этих руководителей надеются владельцы зоопарка. К ним и обращено их письмо, сообщает «Регион online».

- Просим вас рассмотреть возможность выделить землю для переноса зоопарка Краснодара в ваш город, - говорится в обращении.
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