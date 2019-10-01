В Чечне может появиться фантастический «Сафари парк» с редкими животными из Краснодара

Известный по «Программе максимум» журналист Глеб Пьяных прилетел в Краснодар с целью провести расследование вокруг скандала с «Сафари парком». На своей странице в Инстаграм он от имени руководства зоопарка обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, мэру Москвы Сергею Собянину и главе Адыгеи Мурату Кумпилову. Именно на этих руководителей надеются владельцы зоопарка. К ним и обращено их письмо, сообщает «Регион online».
- Просим вас рассмотреть возможность выделить землю для переноса зоопарка Краснодара в ваш город, - говорится в обращении.