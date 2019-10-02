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Начальник Курской таможни проведёт личный приём граждан

Предварительно нужно записаться и изложить в письменном обращении суть вопроса

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9 октября начальник Курской таможни проведёт личный приём граждан в приёмной Президента в Доме Советов по вопросам, решение которых входит в компетенцию таможни.

Приём будет проводиться с 10 до 13 часов.

Предварительно нужно записаться и изложить в письменном обращении суть вопроса.

Записаться, а также уточнить, как оформить письменное обращение и какие документы нужно предоставить можно до 7 октября в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в Курской таможне по телефону (4712) 55 65 28, или по электронной почте: Kursk_customs@ctu.customs.ru). Также можно обратиться непосредственно в приёмную Президента в Курской области по телефону (4712) 55 68 99.
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