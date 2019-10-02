Сенатор Александр Михайлов в прямом эфире ответит на вопросы курян
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Вместе обсудим реализацию нацпроектов в Курской области, а также организацию в регионе базы для социально-экономического развития.
Дело патриота. Кто пытается переписать историю Великой Отечественной войны и называет советских солдат захватчиками. Возможно ли противостоять русофобии внутри страны и за границами России.
Также поговорим о развитии спорта в регионе и стране. Смогут ли наши спортсмены стать полноправными участниками Олимпийских игр?
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Контактный телефон 54-70-01. Начало диалога в 18:15.