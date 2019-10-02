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Лента новостей / В регионе

Сенатор Александр Михайлов в прямом эфире ответит на вопросы курян

Не пропустите на телеканале ТАКТ программу «Актуальное интервью»
Сенатор Александр Михайлов в прямом эфире ответит на вопросы курян

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Не пропустите на телеканале ТАКТ программу «Актуальное интервью». В прямом эфире на вопросы телезрителей ответит сенатор Совета Федерации Федерального собрания России.

Вместе обсудим реализацию нацпроектов в Курской области, а также организацию в регионе базы для социально-экономического развития.

Дело патриота. Кто пытается переписать историю Великой Отечественной войны и называет советских солдат захватчиками. Возможно ли противостоять русофобии внутри страны и за границами России.

Также поговорим о развитии спорта в регионе и стране. Смогут ли наши спортсмены стать полноправными участниками Олимпийских игр?

Следите за трансляцией эфира на сайте http://takt-tv.ru/pryamoy-efir

Контактный телефон 54-70-01. Начало диалога в 18:15.

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