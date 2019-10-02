В Курске установили памятник джазовому дирижёру Вадиму Людвиковскому

В Курске память о нём живёт до сих пор: в его честь проходят вечера памяти и концерты

В Курске на аллее славы установили памятник нашему земляку – джазовому дирижёру Вадиму Людвиковскому.Вадим Николаевич был художественным руководителем и дирижёром Концертного эстрадного оркестра Гостелерадио. Музыку, в исполнении управляемого им оркестра, мы слышали в "Джентльменах удачи", "Я шагаю по Москве" и первых сериях "Ну, погоди!".Судьба Людвиковского сложилась трагически. Долгие годы имя талантливого музыканта было предано забвению. Но в Курске память о нём живёт до сих пор: в его честь проходят вечера памяти и концерты. Имя Вадима Людвиковского носит и Курский джаз-оркестр под управлением Эдуарда Кальмана.