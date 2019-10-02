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В Курск не пустили 20 тонн заражённого турецкого винограда

Заражённый виноград вернули обратно отправителю
В Курск не пустили 20 тонн заражённого турецкого винограда

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1 октября на участке госграницы, в международном автомобильном пункте пропуска "Крупец" Курской области, сотрудники ведомства выявили в партии свежего винограда карантинного для Евразийского экономического союза вредителя – западный цветочный трипс. Всего заражёнными оказались 19,656 тонн фруктов. 

Выводы экспертов подтвердила и в энтомологическая экспертиза, проведенная ФГБУ "ЦНМВЛ".

Заражённый виноград вернули обратно отправителю.
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