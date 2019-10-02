В Курск не пустили 20 тонн заражённого турецкого винограда
Заражённый виноград вернули обратно отправителю
1 октября на участке госграницы, в международном автомобильном пункте пропуска "Крупец" Курской области, сотрудники ведомства выявили в партии свежего винограда карантинного для Евразийского экономического союза вредителя – западный цветочный трипс. Всего заражёнными оказались 19,656 тонн фруктов.
Выводы экспертов подтвердила и в энтомологическая экспертиза, проведенная ФГБУ "ЦНМВЛ".
Заражённый виноград вернули обратно отправителю.