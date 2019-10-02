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Курская облдума может утвердить законопроект о снижении транспортного налога во второй половине октября

Сейчас документ проходит обязательную процедуру общественного обсуждения
Курская облдума может утвердить законопроект о снижении транспортного налога во второй половине октября

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Курская облдума может утвердить законопроект о снижении транспортного налога на очередном заседании, которое состоится в третьей декаде октября.

Сейчас документ проходит обязательную процедуру общественного обсуждения, она завершится 3 октября, пояснил председатель правового комитета администрации Курской области Александр Ерменчук. После этого проект об уменьшении налоговых ставок внесут в Курскую областную Думу. Если облдума утвердит эти изменения, налог снизят, сообщили в региональной администрации.   

Отмечается, что законопроект о внесении изменений в региональный закон «О транспортном налоге» подготовлен по поручению губернатора.

Напомним, что для автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил ставку налога планируется снизить до прежнего размера – 15 рублей. Сейчас это 25 рублей. Для автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил предлагается снизить ставку с 35 до 30 рублей, установив её на уровне соседних регионов. 

Все действующие льготы по транспортному налогу для 13 категорий граждан, в том числе пенсионеров и многодетных семей, сохранятся. Для владельцев авто с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил из этих категорий граждан останется льготная налоговая ставка в размере 10 рублей с каждой лошадиной силы. Также останутся льготы по полному освобождению от транспортного налога на автомобили отечественного производства мощностью до 100 лошадиных сил.
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