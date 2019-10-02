В Курской области за призывы к экстремистской деятельности под суд идёт 21-летний парень

Он создал сообщество в соцсети, где призывал к насилию над иностранцами

В Кореневском районе под суд пойдёт 21-летний местный житель. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.Как установило следствие, молодой человек в соцсети «ВКонтакте» создал сообщество «Сопротивление», где разместил два постера. Эксперты заключили, что они содержат признаки возбуждения вражды к лицам иной национальности, расы, религии. Также парень призывал к применению насилия в отношении таких людей.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.