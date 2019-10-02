В Курске завершился сезон 2019 года по пляжному волейболу

ТАКТ".На «Золотом пляже» в минувшие выходные состоялись заключительные соревнования по пляжному волейболу. Сезон «Двадцать-Девятнадцать» завершился игрой четырех команд. Всего за звание Чемпиона 2019 года боролись 10 пар. Первый финальный мяч разыграли «Мушкетеры» и «Победа», сообщает телеканал "
Холодная осень сжалилась над юными спортсменами и в финальный игровой день подарила ребятам теплый песок. В субботу на «Золотом пляже» прошли соревнования по пляжному волейболу. За призовые места сразились четыре команды: «Победа», «Ника», «Мушкетеры» и «Джентльмены подачи». Виктория Бирюкова, тренер по пляжному волейболу, рассказала, что названия своих команд ребята выбирали сами.
Виктория Бирюкова, мастер спорта по пляжному волейболу: «В этом году у нас получилось сыграть 4 соревнования. 3 соревнования были местные. И одни выездные. В этом году мы съездили в Белгород. Сыграли. Я довольна результатами ребят. Были там игроки, которые участвуют в чемпионатах России. И был мальчик чемпион России по своему году 2005-ому. И ребята 2005 года, моя пара обыграла их. Конечно, я довольна как тренер. На следующий год мы планируем выехать на чемпионат России по своему возрасту среди детей. Уже играть и планировать, побеждать и участвовать».
Они радуются каждому добытому очку и не умеют скрывать эмоции. Победа приводит в восторг, а пропущенный мяч – личная драма. Детский пляжный волейбол – это не только тренировки и соревнования. За каждой игрой стоит спортивная история, которую юные волейболисты рассказывают на площадке.
- Я очень сильно волновалась. Потому что я пришла и сразу, как будто, мы все проиграли, - говорит Валерия Никулина из команды «Победа».
- Тоже очень сильно волновалась, потому что просто страшно. Хочется хорошо сыграть, а получается как всегда, - смеется Алиса Бочарова из команды «Мушкетеры».
Планы у молодых спортсменов грандиозные. Каждый хочет добиться мирового успеха и стать олимпийским чемпионом. Но одного желания мало. Для начала нужно справиться с волнением.
- Я очень волнуюсь перед игрой. Особенно когда играю с более старшими ребятами, которые сильнее меня. Я себя успокаиваю тем, что говорю себе: «Все у тебя получится, успокойся и не нервничай», - поделилась Елизавета Гавриилова из команды «Феникс».
- Я тоже очень сильно волнуюсь перед игрой. Успокаиваю себя тем, что они слабее нас, что я смогу, - рассказала Александра Гануляк, команда «Молния».
Поздравить ребят с завершением игрового сезона и вручить заветные кубки пришел президент Курской Федерации волейбола Алексей Лазарев.
Алексей Лазарев, президент Курской Федерации волейбола: «Для проведения высокопрофессиональных соревнований должны быть, конечно, и площадки соответствующие. Пока у нас этого нет. К сожалению, это беда всей России. У нас крытых сооружений не хватает. Поэтому Президент не случайно обратил на это внимание - на развитие пляжного волейбола. Если кто-то скажет: «Этого достаточно», я скажу: «Не достаточно». Сделано много, но предстоит еще больше».
В Курске завершился сезон 2019 года по пляжному волейболу
За призовые места сразились четыре команды: «Победа», «Ника», «Мушкетеры» и «Джентльмены подачи»