До этого он был исполняющим обязанности заместителя главы города, возглавляя блок дорожного хозяйства и транспорта

Василий Волобуев назначен заместителем мэра Курска. До этого он был исполняющим обязанности заместителя главы города, возглавляя блок дорожного хозяйства и транспорта.

На эту должность Василия Волобуева назначили 2 сентября с испытательным сроком.

Прежде Волобуев занимал должность первого заместителя председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области.

Депутаты поддержали кандидатуру Волобуева и утвердили его в должности заместителя мэра с надеждой, что ситуация в дорожном хозяйстве и транспортном обслуживании курян улучшится, отметили в администрации.