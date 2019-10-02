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Василий Волобуев назначен заместителем мэра Курска

До этого он был исполняющим обязанности заместителя главы города, возглавляя блок дорожного хозяйства и транспорта

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Василий Волобуев назначен  заместителем мэра Курска. До этого он был исполняющим обязанности заместителя главы города, возглавляя блок дорожного хозяйства и транспорта. 

 

На эту должность Василия Волобуева назначили 2 сентября с испытательным сроком. 

Прежде Волобуев занимал должность первого заместителя председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области. 

 

Депутаты поддержали кандидатуру Волобуева и утвердили его в должности заместителя мэра с надеждой, что ситуация в дорожном хозяйстве и транспортном обслуживании курян улучшится, отметили в администрации.

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