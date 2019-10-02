Василий Волобуев назначен заместителем мэра Курска. До этого он был исполняющим обязанности заместителя главы города, возглавляя блок дорожного хозяйства и транспорта.
На эту должность Василия Волобуева назначили 2 сентября с испытательным сроком.
Прежде Волобуев занимал должность первого заместителя председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области.
Депутаты поддержали кандидатуру Волобуева и утвердили его в должности заместителя мэра с надеждой, что ситуация в дорожном хозяйстве и транспортном обслуживании курян улучшится, отметили в администрации.