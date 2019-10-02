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В четырёх сельсоветах Курской области потерялись миллионы, выделенные на благоустройство

Подрядчик должен был благоустроить местные дворы, но не сделал этого

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В четырёх сельсоветах Курской области потерялись миллионы, выделенные на благоустройство. Это выяснила прокуратура при проверке исполнения законодательства при реализации приоритетного нацпроекта «Жильё и городская среда».

По контракту в деревне Букреевка и посёлке Камыши ООО ПМК № 1 «Курскводстрой» должно было благоустроить дворовые территории. Сумма сделки - 1 миллион 600 тысяч рублей.  Однако работы в установленный контрактом срок выполнены не были.

Несмотря на это, администрация Конышёвского района не потребовала от подрядчика неустойку и не пыталась вернуть выделенные деньги.

Точно такие же нарушения выявлены ещё в трёх муниципальных образованиях района.

В итоге прокурор Курского района направил главам четырёх сельсоветов представления, в которых потребовал устранить выявленные нарушения.

Как главы сельсоветов будут выполнять эти требования  проконтролирует прокуратура.

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