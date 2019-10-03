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В Курской области селянин попал под уголовное дело, получая пособие по безработице

В Центре занятости он сообщил, что является безработным, но это оказалось враньём

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В Беловском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении пособия по безработице. 

Местный житель обратился в «Центр занятости населения Беловского района» с заявлением об оказании содействия в поиске подходящей работы. Сообщил, что является безработным и не имеет заработка. Ему назначили пособие - 4 900 рублей, которое он получал три месяца. Однако потом выяснилось, что мужчина оказался не безработным.  

В соответствии с действующими правовыми нормами работающие по трудовому договору граждане не имеют права состоять на учёте в качестве безработных и получать соответствующее пособие, напомнили в прокуратуре.

В результате селянин стал фигурантом уголовного дела. Расследование находится на контроле прокуратуры.
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