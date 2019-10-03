Курская область в десятке лучших по созданию Единого госреестра ЗАГС

В прошлом году более 200 тысяч записей перевели в электронный вид и загрузили в реестр

Курская область одна из лучших по созданию Единого государственного реестра записи актов гражданского состояния.В Воронеже прошло всероссийское совещание с руководителями органов ЗАГС российских регионов по вопросам совершенствования государственной регистрации актов гражданского состояния. Отметили опыт Курской области по созданию и функциональному использованию федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния». За это руководитель регионального комитета ЗАГС Ольга Воробьёва получила грамоту Министерства юстиции.Как отметила Ольга Воробьёва, Курская область вошла в десятку лидеров по созданию Единого госреестра записи актов гражданского состояния, а есть регионы, которые к этой работе не приступали."Мы провели кропотливую работу в прошлом году. Более 200 тысяч записей перевели в электронный вид и загрузили в реестр. В этом году предстоит загрузить 4 млн актов в электронном виде", - отметила она.