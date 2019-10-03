В Курске с грядущим профессиональным праздником поздравили творческих педагогов

ТАКТ". Это учителя школ искусств, а также детских художественных школ.В преддверии Дня учителя, который отмечается пятого октября, город решил отметить педагогов, которые помогают юным курянам раскрыть свои творческие таланты, сообщает телеканал "
Владимир Гребенкин, заместитель главы Курска: «Мы не могли не собрать в преддверии дня учителя как раз педагогических работников, которые работают с нашими детьми в сфере дополнительного образования. На сегодняшний день в городе Курске девять школ искусств и две художественные школы. Охват - максимальный. Сегодня более шести тысяч молодых людей посещают детские школы искусств. И, что приятно, более трех тысяч ежегодно принимают участие как в областных, городских, так и в международных, всероссийских конкурсах».
Каждый четвертый участник конкурсов становится лауреатом или призером. А учебные заведения города попадают в рейтинги лучших в стране. Это, прежде всего, заслуга педагогов. Кроме того, отмечают в мэрии Курска, учителя школ искусств и художественных школ взяли на себя огромную часть работы по организации прошедшего совсем недавно Дня города. Среди педагогов, которых отметили особо - Наталья Кожемяко, которая учит детей хореографии. Она является представителей семейной династии учителей.
Наталья Кожемяко, преподаватель школы искусств №2 им. И.П Гринева: «У нас это семейное. У меня и папа преподаватель, и мама. И брат, и сестры. И даже дети уже стали преподавателями. Сама я в профессии уже 26 лет, а в Курске я работаю 20 лет. Это и сложно, в то же время и легко. Чему-то учишься новому. И каждый раз молодеешь вместе с учениками. Как только новый набор - так сразу я моложе».
Настроение накануне профессионального праздника, отмечают творческие педагоги, приподнятое. Видят развитие сферы дополнительного образования, а также интерес к нему со стороны властей. Примечательно, что к материальной мотивации своих учеников они относятся большим энтузиазмом, чем к своей.
Ирина Ажгина, преподаватель детской художественной школы №2 им. А.А Дейнеки: «Нас всех обрадовало, что появились денежные премии для учеников, которые действительно заслуживали этого. В прошлом году дети были премированы, они потом на эти средства приобрели материалы, которые им были необходимы. Это очень здорово, потому что раньше такого никогда не было. Дети уже мотивированы, они видят, что за свой труд получают определенное вознаграждение. Тратят его именно по назначению. У нас в школе девочка купила хорошие акварельные краски, которых ей были нужны. Стоимость таких красок в тысячах сейчас измеряется».
В творческом направлении сферы дополнительного образования Курска трудятся 600 педагогов. Многие из них были отмечены наградами администрации областного центра.
В Курске с грядущим профессиональным праздником поздравили творческих педагогов
Это учителя школ искусств, а также детских художественных школ