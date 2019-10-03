В Курской области утилизировали около тонны сыров и сливочного масла с кишечной палочкой

Поныровское АО «Луч» оштрафовали на 100 тысяч за нарушения

В сентябре в результате анализа работы сельхозпредприятий по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» региональное управление Россельхознадзора выявило несоответствие объёмов входящего сырья и отгруженной молочной продукции АО «Луч» из Поныровского района Курской области.Молокоперерабатывающее предприятие проверили также сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.Проверяющие установили факт производства молочных продуктов из сырья, поступившего без ветеринарных сопроводительных документов и маркировок. Кроме того, в морозильных камерах специалисты обнаружили около тонны готовой молочной продукции без указания информации на упаковке о наименовании, дате производства, сроках годности (предположительно, масло сливочное – 100 кг, сыр рассольный «Брынза» - 168 кг и сыр-косичка – 690 кг).Пробы продукции сотрудники Россельхознадзора направили в Орловскую испытательную лабораторию для исследований на показатели качества и безопасности. Экспертиза показала превышение уровня бактерий кишечной палочки и других бактерий во всех видах продукции.1 октября по предписанию управления Россельхознадзора не соответствующие требованиям технических регламентов продукты - всего 958 кг - утилизировали. АО «Луч» оштрафовали на 100 тысяч рублей.