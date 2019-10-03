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Курянка обокрала ювелирный магазин и уехала, сменив внешность. Но её нашли

"Добычей" девушки стали золотые серьги и наручные часы
Курянка обокрала ювелирный магазин и уехала, сменив внешность. Но её нашли

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В Курске полицейские нашли похитительницу ювелирных изделий из павильона в торговом центре. Кража произошла ещё в июне этого года. Но тогда задержать воровку по «горячим» следам не удалось, несмотря на наличие ориентировки. 

Как позже выяснилось, девушка уехала из города не несколько месяцев и кардинально сменила внешность. В ходе очередной отработки посетителей торгового центра оперативники всё же заметили девушку, подходившую под фоторобот и решили её проверить. 

Во время первой же беседы, она созналась в преступлении и рассказала, что за один вечер совершила две кражи. В первом случае она похитила золотые серьги, которые продавец достала для другой посетительницы. А сразу после подошла к соседней стойке и забрала дорогие наручные часы. 

Потом она решила, что украшения ей не подходят, и продала знакомой, выдав их за свои. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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