Курянин всё-таки получит компенсацию за потерявшиеся «николаевские червонцы»

Областной суд встал на сторону семьи Снегирёвых

Александр Снегирёв всё-таки получит компенсацию за потерявшиеся «николаевские червонцы».Ранее мы рассказывали, как курянин нашёл у себя под полом 260 золотых дореволюционных монет, отнёс их в полицию, а там их потеряли - то ли клад похитили прямо из полиции, то ли по пути в Гохран в Москву. Этого никто не знает, как и не знают до сих пор, где искать виновных.Мужчина потребовал компенсацию - 2 миллиона 152 тысячи 84 рубля, обратился в суд с иском к Минфину. Ленинский райсуд Курска обязал выплатить деньги семье, но ответчик решил оспорить решение в областном суде. Апелляцию рассматривали сегодня и тоже встали на сторону семьи Снегирёвых – супруги имеют право получить причитающееся им по закону вознаграждение, несмотря на то, что клад утерян.