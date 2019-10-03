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Курянин всё-таки получит компенсацию за потерявшиеся «николаевские червонцы»

Областной суд встал на сторону семьи Снегирёвых
Курянин всё-таки получит компенсацию за потерявшиеся «николаевские червонцы»

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Александр Снегирёв всё-таки получит компенсацию за потерявшиеся «николаевские червонцы». 

Ранее мы рассказывали, как курянин нашёл у себя под полом 260 золотых дореволюционных монет, отнёс их в полицию, а там их потеряли - то ли клад похитили прямо из полиции, то ли по пути в Гохран в Москву. Этого никто не знает, как и не знают до сих пор, где искать виновных. 

Мужчина потребовал компенсацию -  2 миллиона 152 тысячи 84 рубля, обратился в суд с иском к Минфину. Ленинский райсуд Курска обязал выплатить деньги семье, но ответчик решил оспорить решение в областном суде. Апелляцию рассматривали сегодня и тоже встали на сторону семьи Снегирёвых – супруги имеют право получить причитающееся им по закону вознаграждение, несмотря на то, что клад утерян. 
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