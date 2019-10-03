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Социальные объекты Курской области начали готовить к зиме

На базе курской городской больницы №6 состоялся учебно-методический сбор с руководителями социальных объектов
Социальные объекты Курской области начали готовить к зиме

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На базе курской городской больницы №6 состоялся учебно-методический сбор с руководителями социальных объектов, сообщает телеканал "ТАКТ". В режиме видеоконференцсвязи участники сбора обсудили один из важных вопросов в преддверии зимы. Речь шла о переселении граждан так называемой «группы риска» в социальные учреждения. Их в нашей области насчитывается более ста.

Андрей Черников, начальник отдела надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактический работы ГУ МЧС: «Приоритетным направлением были приглашены руководители объектов с круглосуточным пребыванием людей. Это интернаты, стационары больниц, дома престарелых и инвалидов».

Защита соцобъектов от огня. Этот вопрос на особом контроле у МЧС. В первую очередь, спасатели должны обеспечить готовность персонала социальных учреждений. От их грамотных и слаженных действий в случае возникновения нештатной ситуации во многом зависят жизнь и безопасность пациентов.

От теории перешли к практике и отработали действия по ликвидации условного возгорания. По замыслу учений, на территории горбольницы произошло короткое замыкание – возник пожар.

Борис Халявин, начальник штаба ГО, ЧС и мобилизационной работы ОБУЗ «КГБ №6»: «Самая лучшая теория – это практика. Вот сегодня отработали на практике. Медицинский персонал и больные. Больные, понятно, сейчас сменятся, придут другие. Но главное, навыки практические останутся у медицинского персонала: как действовать, куда идти, куда докладывать».

Практические учения с пожарными расчётами на территории курских больниц проводятся регулярно. Однако каждый раз приходится сталкиваться с новыми трудностями. В частности, это касается эвакуации «лежачих» пациентов.

Борис Халявин, начальник штаба ГО, ЧС и мобилизационной работы ОБУЗ «КГБ №6»: «Самый сложный элемент, конечно, по эвакуации. С учётом того, что достаточно много больных. Эти вопросы эвакуации больных, которые требуют применения носилок. Опыт показывает, иной раз по лестнице очень сложно носилки нести. Используют одеяла – это более эффективный метод».

Всего в учебно-методическом сборе приняли участие порядка 65 человек.
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