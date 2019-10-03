В Курчатове двое парней воровали надгробия с кладбища

Их "добычей" становились металлические памятники, которые они сдавали на металлолом

В Курчатове полицейские задержали двоих парней 19 и 20 лет - они воровали надгробия с кладбища в селе Дичня.Молодые люди демонтировали металлические памятники, вывозили на своем транспорте, распиливали и сдавали на металлолом. Уже установлена их причастность к двум кражам. Сейчас стражи порядка проверяют их на причастность к аналогичным кражам, совершённым с весны этого года.Правоохранители призывают всех, кто пострадал от действий "кладбищенских воришек", обращаться в Курчатовский отдел полиции.