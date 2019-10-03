В Курской области стартовала кампания по повышению пенсионной грамотности учащейся молодёжи
Во всех районах Курской области до конца года пройдут уроки пенсионной грамотности, экскурсии и Дни открытых дверей в учреждениях Пенсионного фонда
В рамках информационно-разъяснительной кампании во всех районах Курской области до конца года пройдут как уроки пенсионной грамотности, так и экскурсии, Дни открытых дверей в учреждениях ПФР, где учащиеся смогут познакомиться с историей создания пенсионной системы России, современным пенсионным законодательством, а также многообразием программных комплексов и электронных сервисов ПФР, мобильным приложением для смартфонов.
Уже третий год в помощь учащимся действует обучающий интернет-ресурс ПФР «Школьникам о пенсии» (http://school.pfrf.ru), на котором можно найти ответы на интересующие вопросы, пройти тест по пенсионному законодательству. В будущем это поможет подготовиться к сдаче ЕГЭ по обществознанию.
На 14 ноября 2019 года запланирована Всероссийская акция – Единый день пенсионной грамотности. Занятия одновременно пройдут в каждом населённом пункте России, с учащимися пообщаются представители руководящего состава органов ПФР.
Программа по повышению пенсионной грамотности действует с 2011 года, и всё это время органы образования Курской области поддерживают инициативу Пенсионного фонда. Специально для встреч с молодёжью ПФР ежегодно разрабатывает и издаёт учебное пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни» с учётом последних изменений в пенсионном законодательстве. Этот красочный буклет даёт молодым людям ответы на такие важные вопросы: из чего состоит пенсионная формула, что надо делать для обеспечения достойного размера будущей пенсии, почему важно получать «белую» зарплату, почему СНИЛС называют ключом ко всем государственным услугам.
В прошлом учебном году в Курской области информационно-разъяснительная кампания по повышению пенсионной грамотности охватила 5 тысяч представителей учащейся молодёжи.