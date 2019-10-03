В Курской области стартовала кампания по повышению пенсионной грамотности учащейся молодёжи

Во всех районах Курской области до конца года пройдут уроки пенсионной грамотности, экскурсии и Дни открытых дверей в учреждениях Пенсионного фонда

Как известно, пенсия формируется с первого трудового дня. Однако сегодня даже те, для кого вопрос начисления пенсии является насущным, не всегда понимают, каким образом складывается размер их пенсии, что сделать, чтобы его увеличить. Острый интерес возникает лишь на пороге пенсионного возраста, но в этот момент уже трудно что-нибудь изменить. Поэтому ещё до начала трудовой деятельности важно знать и понимать, как правильно выстраивать свою пенсионную историю, ведь пенсионная грамотность – это неотъемлемая часть финансовой грамотности гражданина.В рамках информационно-разъяснительной кампании во всех районах Курской области до конца года пройдут как уроки пенсионной грамотности, так и экскурсии, Дни открытых дверей в учреждениях ПФР, где учащиеся смогут познакомиться с историей создания пенсионной системы России, современным пенсионным законодательством, а также многообразием программных комплексов и электронных сервисов ПФР, мобильным приложением для смартфонов.Уже третий год в помощь учащимся действует обучающий интернет-ресурс ПФР «Школьникам о пенсии» (http://school.pfrf.ru), на котором можно найти ответы на интересующие вопросы, пройти тест по пенсионному законодательству. В будущем это поможет подготовиться к сдаче ЕГЭ по обществознанию.На 14 ноября 2019 года запланирована Всероссийская акция – Единый день пенсионной грамотности. Занятия одновременно пройдут в каждом населённом пункте России, с учащимися пообщаются представители руководящего состава органов ПФР.Программа по повышению пенсионной грамотности действует с 2011 года, и всё это время органы образования Курской области поддерживают инициативу Пенсионного фонда. Специально для встреч с молодёжью ПФР ежегодно разрабатывает и издаёт учебное пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни» с учётом последних изменений в пенсионном законодательстве. Этот красочный буклет даёт молодым людям ответы на такие важные вопросы: из чего состоит пенсионная формула, что надо делать для обеспечения достойного размера будущей пенсии, почему важно получать «белую» зарплату, почему СНИЛС называют ключом ко всем государственным услугам.В прошлом учебном году в Курской области информационно-разъяснительная кампания по повышению пенсионной грамотности охватила 5 тысяч представителей учащейся молодёжи.