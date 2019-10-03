В Курской области капремонт завершён только в половине из запланированных многоэтажек

Всего до конца года должны отремонтировать 240 многоквартирных домов

В Курской области капитальный ремонт завершён 156 многоквартирных домах – это 65% от плана, сообщили в областной администрации. Всего до конца года запланировано 569 видов работ в 240 многоэтажках на сумму 1,2 млрд рублей.Сезонные работы, связанные с погодой, - ремонт крыш и фасадов - в основном завершены. Осталась реконструкция инженерных сетей. В целом работы проводятся по графику. Есть отдельные подрядчики, которые отстают максимум на две недели от установленных сроков. Фонд капремонта выдал им предписания ликвидировать отставание, - рассказал гендиректор фонда Артур Иванов.По его словам, начат второй этап замены лифтов. До конца года планируется обновить 132 лифта в Курске, Железногорске и Курчатове. Сейчас демонтирут старое оборудование.На первом этапе заменили 109 лифтов в 32 домах.Завершены также конкурсные процедуры сверх плана по многоквартирным домам, по которым требуется срочный капитальный ремонт кровель. По таким домам срок проведения работ перенесён с более позднего периода на этот год.Подрядчики в работам уже приступили и должны завершить их до 15 ноября, - подчеркнул Артур Иванов.