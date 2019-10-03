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Симоньян прокомментировала высказывания Навального

Журналистка прокомментировала слова оппозиционера.

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Маргарита Симоньян, являющаяся главным редактором RT, раскритиковала Алексея Навального за использование неприличного молодежного сленга. По ее словам, выражения вроде «свинобомжи» и «чучундрики» используют стареющие люди, которые хотят таким образом понравиться молодежи.

Мыслями по этому поводу Симоньян поделилась на своем канале в Telegram. Как она отметила, стремление стареющего Навального столь странным образом понравиться молодежи можно сравнить с высказывания о «сионистах и курощупах» ныне покойного экс-губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко. Хотя в случае с Алексеем, по ее мнению, метафоричнее было бы использовать выражение «боброедка».

Напомним, что слова вроде «чучундрики», «свинобомжи» и «свинобомж-шоу» Навальный использовал в ходе комментариев в Твиттере. Поводом стала публикация о сравнении просмотров прямой трансляции с митингов 29 сентября на RT с трансляцией на канале Навальный Live.

На проспекте Сахарова 29 сентября произошла демонстрация с целью поддержки фигурантов уголовных дел по факту незаконных митингов, имевших место в столице ранее. Количество участников, как заявили в МВД, составило примерно 20 тысяч. RT также присутствовали на митинге, освещая события в прямом эфире.
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