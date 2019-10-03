Курянку накажут за незаконно полученную субсидию

Возбуждено уголовное дело

Жительница Курска стала фигуранткой уголовного дела - она незаконно получала субсидии а оплату услуг ЖКХ.В соответствии с действующим законодательством субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату, уточняют в прокуратуре.Желая получать такие выплаты, курянка обратилась в отделение Многофункционального центра с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Чтобы подтвердить необходимость материальной поддержки, она предоставила поддельную справку о зарплате супруга. Воспользовавшись бланками предприятия, на котором он работал в должности заместителя генерального директора, женщина указала сумму его зарплаты на 30 тысяч рублей ниже фактической.В результате из бюджета ей выплотили субсидию на оплату услуг ЖКХ - 12 тысяч рублей.Через некоторое время женщина обратилась в Комитет соцзащиты, чтобы ей назначили пособие на несовершеннолетних детей, и также предоставила фальшивую справку о зарплате супруга. Факт фальсификации выявили в ходе проверки документов.На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ, по ч.3 ст.30 УК РФ, ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество при получении выплат).