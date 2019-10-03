В Курской области стартовал проект «Детство без опасности»
В Областном перинатальном центре будут проходить лекции, на которых будущим родителям расскажут об использовании детских удерживающих устройств, соблюдению «детского режима» на дороге, подготовке ребёнка к поездке и многом другом
Для участников также пройдёт мастер-класс по перевозке детей в автомобиле, практика по правильной установке детского удерживающего устройства и, конечно, ответы на актуальные вопросы, которые возникают у родителей-водителей.
Трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности» в этом году начнётся в 30 регионах. Всего с 2019 по 2021 годы он пройдёт в 100 городах в 85 субъектах страны. Проект проводится МВД России совместно с Минздравом и экспертным центром «Движение без опасности» в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
По данным Госавтоинспекции за 2018 год, среди 167 тысяч аварий, произошедших в России, в 19,9 тысячах случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тыс. детей пострадали и 628 – погибли. При этом в большинстве случаев аварии с участием детей происходят по вине взрослых.