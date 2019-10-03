В Курской области стартовал проект «Детство без опасности»

В Областном перинатальном центре будут проходить лекции, на которых будущим родителям расскажут об использовании детских удерживающих устройств, соблюдению «детского режима» на дороге, подготовке ребёнка к поездке и многом другом

Курская область стала ещё одним регионом, где будет запущен федеральный проект «Детство без опасности». Цель проекта – обучить будущих родителей правилам безопасной перевозки детей-пассажиров. Старт проекта объявлен сегодня на площадке Областного перинатального центра. Именно там в течение двух недель будут проходить лекции, на которых обученные тренеры расскажут будущим родителям о типовых заблуждениях взрослых об использовании детских удерживающих устройств (использованию сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдению «детского режима» на дороге – соблюдение установленной скорости, аккуратное вождение), особенностях поездки с малышом, подготовке ребёнка к поездке и правилах перехода дороги с коляской.Для участников также пройдёт мастер-класс по перевозке детей в автомобиле, практика по правильной установке детского удерживающего устройства и, конечно, ответы на актуальные вопросы, которые возникают у родителей-водителей.Трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности» в этом году начнётся в 30 регионах. Всего с 2019 по 2021 годы он пройдёт в 100 городах в 85 субъектах страны. Проект проводится МВД России совместно с Минздравом и экспертным центром «Движение без опасности» в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».