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На следующей неделе в Курске снова отключат свет

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На следующей неделе в Курске снова отключат свет

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На следующе неделе в Курске снова будут отключать электроэнергию. В очередной раз отключения связаны с проведением плановых работ на электрических сетях АО «Курские электрические сети».

Электричество будет отключено:

в Сеймском округе:

с 7 по 11 октября с 9-30 до 16-00 по улицам Дейнеки 16а, 16б,16в, 18, 18а; ул. Ольшанского 10, 12, 14, 14а, 14Б; Магистральный проезд 3, 5, 5а, 5б, 7;

с 9-00 до 16-00: ул. Обоянская 42а, 42б, 42, 44, 40, 46, ул. Народная 7а, 7, 7б, 9; ул. Вольная; ул. Просторная; 4-7-е Каштановые переулки; ул. 1-я Кожевенная; ул. Гайдара 31-37, 32-40.

Тел. для справок: 32-32-15

в Центральном округе:

с 7 по 11 октября с 9-00 до 17-00 света не будет на Ахтырском переулке 5/1 – 20; Ахтырском переулке 7, 11, 7Б, 7А, 15

Тел. для справок: 32-40-89

в Железнодорожном округе:

с 7 по 11 октября с 9-00 до 16-00 в зону отключения попадают ул. Октябрьская 94-222; ул. Маяковского 28-68; ул. Фрунзе 1-63, 38-58; 

а также 10 октября с 13-30 до 16-00: СНТ Ветеран; ул. Минская 1-33; ул. Киевская 61-65; ул. Брянская 1-31; ул. Гомельская 1-120.

Тел. для справок: 26-32-10
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