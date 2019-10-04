На следующей неделе в Курске снова отключат свет

Адреса, телефоны для справок

На следующе неделе в Курске снова будут отключать электроэнергию. В очередной раз отключения связаны с проведением плановых работ на электрических сетях АО «Курские электрические сети».Электричество будет отключено:в Сеймском округе:с 7 по 11 октября с 9-30 до 16-00 по улицам Дейнеки 16а, 16б,16в, 18, 18а; ул. Ольшанского 10, 12, 14, 14а, 14Б; Магистральный проезд 3, 5, 5а, 5б, 7;с 9-00 до 16-00: ул. Обоянская 42а, 42б, 42, 44, 40, 46, ул. Народная 7а, 7, 7б, 9; ул. Вольная; ул. Просторная; 4-7-е Каштановые переулки; ул. 1-я Кожевенная; ул. Гайдара 31-37, 32-40.Тел. для справок: 32-32-15в Центральном округе:с 7 по 11 октября с 9-00 до 17-00 света не будет на Ахтырском переулке 5/1 – 20; Ахтырском переулке 7, 11, 7Б, 7А, 15Тел. для справок: 32-40-89в Железнодорожном округе:с 7 по 11 октября с 9-00 до 16-00 в зону отключения попадают ул. Октябрьская 94-222; ул. Маяковского 28-68; ул. Фрунзе 1-63, 38-58;а также 10 октября с 13-30 до 16-00: СНТ Ветеран; ул. Минская 1-33; ул. Киевская 61-65; ул. Брянская 1-31; ул. Гомельская 1-120.Тел. для справок: 26-32-10