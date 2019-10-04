Три школы Курской области получат гранты на оборудование и модернизацию

Грантовые конкурсы провёл областной комитет образования и науки





В этом году три школы Курской области стали обладателями грантов. Грантовые конкурсы среди образовательных учреждений муниципальных образований провёл областной комитет образования и науки.Так, Мокрушанская средняя общеобразовательная школа Беловского района, занявшая 1 место, получит 150 тыс. рублей, Горяйновская школа Поныровского района за 2 место - 120 тыс. рублей, Беляевская школа Конышевского района за 3 место - 100 тыс. рублей.Средства направят на приобретение учебного и спортивного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизацию материально-технической базы и повышение квалификации педагогических кадров.