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Три школы Курской области получат гранты на оборудование и модернизацию

Грантовые конкурсы провёл областной комитет образования и науки

Три школы Курской области получат гранты на оборудование и модернизацию

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В этом году три школы Курской области стали обладателями грантов. Грантовые конкурсы среди образовательных учреждений муниципальных образований провёл областной комитет образования и науки. 

Так, Мокрушанская средняя общеобразовательная школа Беловского района, занявшая 1 место, получит 150 тыс. рублей, Горяйновская школа Поныровского района за 2 место - 120 тыс. рублей, Беляевская школа Конышевского района за 3 место - 100 тыс. рублей.

Средства направят на приобретение учебного и спортивного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизацию материально-технической базы и повышение квалификации педагогических кадров.

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