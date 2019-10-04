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Курское «Динамо» одержало вторую победу на старте сезона

В Новосибирске со счетом 86:22  были биты местные одноклубницы курянок
Курское «Динамо» одержало вторую победу на старте сезона

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Баскетболистки курского «Динамо»  одержали вторую победу кряду на старте женской регулярки. И снова разгромную.  В Новосибирске со счетом 86:22  были биты местные одноклубницы курянок. Причём курские «динамовки» установили два рекорда, в третьей четверти не позволив соперницам забросить ни одного мяча в своё кольцо,  и, обновив тем самым свой минимальный показатель по пропущенным мячам.


Лучшими в этой игре стали Асту Н'Дур, набравшая 15 очков, по 12 заработали Ника Барич и Елизавета Шабанова, 11 баллов принесла команде Наталья Анойкина.


Следующий матч для команды Роберто Иньигеса снова выездной - 6 октября «Динамо» в подмосковном Видном сыграет со «Спартой энд К». Там же через три дня курянки сыграют со «Спартой» в четвертьфинале Кубка России.

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