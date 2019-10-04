Курское «Динамо» одержало вторую победу на старте сезона

В Новосибирске со счетом 86:22 были биты местные одноклубницы курянок

Баскетболистки курского «Динамо» одержали вторую победу кряду на старте женской регулярки. И снова разгромную. В Новосибирске со счетом 86:22 были биты местные одноклубницы курянок. Причём курские «динамовки» установили два рекорда, в третьей четверти не позволив соперницам забросить ни одного мяча в своё кольцо, и, обновив тем самым свой минимальный показатель по пропущенным мячам.

Лучшими в этой игре стали Асту Н'Дур, набравшая 15 очков, по 12 заработали Ника Барич и Елизавета Шабанова, 11 баллов принесла команде Наталья Анойкина.

Следующий матч для команды Роберто Иньигеса снова выездной - 6 октября «Динамо» в подмосковном Видном сыграет со «Спартой энд К». Там же через три дня курянки сыграют со «Спартой» в четвертьфинале Кубка России.