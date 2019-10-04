В Курске завершились масштабные тренировки по гражданской обороне

ТАКТ".Взрыв на ТЭЦ, утечка химикатов из железнодорожного состава, попавшего в аварию, а также пожары. В областном центре спасатели, местные власти и различные учреждения показали свою готовность эффективно действовать в условиях самых сложных чрезвычайных ситуаций, сообщает телеканал "
Масштабные тренировки по Гражданской обороне проходили в Курске два дня. В первый - проверили готовность спасателей, властей и различных учреждений города к действиям по обеспечению безопасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Были развернуты защитные сооружения, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, а также отработаны действия по эвакуации. На второй день сотрудники МЧС и Аварийно-спасательной службы работали в рамках конкретной потенциальной угрозы.
Александр Лапин, заместитель начальника ГУ МСЧ России по Курской области: «По легенде у нас в городе Курске произошел пожар с последующим взрывом на котельной, осуществляющей теплоснабжение жителей областного центра. Соответственно, при данной ситуации необходимо было отработать вопросы поиска пострадавших под завалами. Именно этим привлекаемая группировка сил и средств занималась».
В район условной аварии был отправлен передвижной пункт регионального МЧС, в составе ста человек и 15-ти единиц техники, дежурная смена гражданской обороны, аварийно-спасательная служба, пять пожарных расчетов, полиция и скорая медицинская помощь. С поставленной задачей все справились успешно. Но вдруг возникла еще одна чрезвычайна ситуация - железнодорожный состав, перевозивший химикаты, сошел с рельсов и загорелся, возникла утечка. Несмотря на усталость, спасатели сработали на отлично - пожар потушен, опасные вещества не успели нанести ущерб здоровью населения. За тем, как действуют куряне в условиях ЧС наблюдали представители профильного министерства.
Александр Лапин, заместитель начальника ГУ МСЧ России по Курской области: «Министерством по ЧС было принято решение о направлении посредников в каждый субъект ЦФО. Мы не стали исключением. У нас в течение двух дней работал посредник, прибывший из Москвы. Он участвовал во всех мероприятиях, также давал оценку практическим мероприятиям, которые проводились. Серьезных нареканий и замечаний в наш адрес не высказано».
Между тем в области проходят также региональные мероприятия, направленные на защиту социальных учреждений, таких как больницы и дома престарелых, от чрезвычайных ситуаций.
В Курске завершились масштабные тренировки по гражданской обороне
Масштабные тренировки по Гражданской обороне проходили в Курске два дня