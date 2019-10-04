  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске завершились масштабные тренировки по гражданской обороне

Масштабные тренировки по Гражданской обороне проходили в Курске два дня
В Курске завершились масштабные тренировки по гражданской обороне

Читайте также

Взрыв на ТЭЦ, утечка химикатов из железнодорожного состава, попавшего в аварию, а также пожары. В областном центре спасатели, местные власти и различные учреждения показали свою готовность эффективно действовать в условиях самых сложных чрезвычайных ситуаций, сообщает телеканал "ТАКТ".

Масштабные тренировки по Гражданской обороне проходили в Курске два дня. В первый - проверили готовность спасателей, властей и различных учреждений города к действиям по обеспечению безопасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Были развернуты защитные сооружения, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, а также отработаны действия по эвакуации. На второй день сотрудники МЧС и Аварийно-спасательной службы работали в рамках конкретной потенциальной угрозы. 

Александр Лапин, заместитель начальника ГУ МСЧ России по Курской области: «По легенде у нас в городе Курске произошел пожар с последующим взрывом на котельной, осуществляющей теплоснабжение жителей областного центра. Соответственно, при данной ситуации необходимо было отработать вопросы поиска пострадавших под завалами. Именно этим привлекаемая группировка сил и средств занималась».

В район условной аварии был отправлен передвижной пункт регионального МЧС, в составе ста человек и 15-ти единиц техники, дежурная смена гражданской обороны, аварийно-спасательная служба, пять пожарных расчетов, полиция и скорая медицинская помощь. С поставленной задачей все справились успешно. Но вдруг возникла еще одна чрезвычайна ситуация - железнодорожный состав, перевозивший химикаты, сошел с рельсов и загорелся, возникла утечка. Несмотря на усталость, спасатели сработали на отлично - пожар потушен, опасные вещества не успели нанести ущерб здоровью населения. За тем, как действуют куряне в условиях ЧС наблюдали представители профильного министерства.

Александр Лапин, заместитель начальника ГУ МСЧ России по Курской области: «Министерством по ЧС было принято решение о направлении посредников в каждый субъект ЦФО. Мы не стали исключением. У нас в течение двух дней работал посредник, прибывший из Москвы. Он участвовал во всех мероприятиях, также давал оценку практическим мероприятиям, которые проводились. Серьезных нареканий и замечаний в наш адрес не высказано».

Между тем в области проходят также региональные мероприятия, направленные на защиту социальных учреждений, таких как больницы и дома престарелых, от чрезвычайных ситуаций.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курский студент получил грант в 300 тысяч за работу по борьбе с алкоголизмом и наркоманией

В ДТП с КАМАЗом под Курском погибли люди

Курск "победил" в рейтинге проекта "Карта убитых дорог"

Курянин, пытавшийся подкупить инспектора ДПС, заплатит 240 тысяч штрафа

В Курске на Театральной площади заработал бесплатный Wi- Fi

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске