В сентябре на железнодорожных переездах в Курской области предотвратили более 30 ДТП

К ответственности привлекли 35 автомобилистов, создавших угрозу столкновения с поездами

В Орловско-Курском регионе Московской железной дороги подвели итоги акции «Внимание, переезд!», проходившей в сентябре. Организаторы пытались привлечь внимание к проблеме несоблюдения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных линий.С начала года по вине водителей на переездах произошло уже 3 столкновения автомобилей с поездами, в которых пострадали 2 человека.Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проводили рейды, посещали автотранспортные предприятия и инструктировали водителей. К ответственности привлекли 35 автомобилистов, создавших угрозу столкновения с поездами.Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и локомотивных бригад.