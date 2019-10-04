В сентябре на железнодорожных переездах в Курской области предотвратили более 30 ДТП
К ответственности привлекли 35 автомобилистов, создавших угрозу столкновения с поездами
С начала года по вине водителей на переездах произошло уже 3 столкновения автомобилей с поездами, в которых пострадали 2 человека.
Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проводили рейды, посещали автотранспортные предприятия и инструктировали водителей. К ответственности привлекли 35 автомобилистов, создавших угрозу столкновения с поездами.
Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и локомотивных бригад.