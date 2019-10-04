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В сентябре на железнодорожных переездах в Курской области предотвратили более 30 ДТП

К ответственности привлекли 35 автомобилистов, создавших угрозу столкновения с поездами
В сентябре на железнодорожных переездах в Курской области предотвратили более 30 ДТП

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В Орловско-Курском регионе Московской железной дороги подвели итоги акции «Внимание, переезд!», проходившей в сентябре. Организаторы пытались привлечь внимание к проблеме несоблюдения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных линий. 

С начала года по вине водителей на переездах произошло уже 3 столкновения автомобилей с поездами, в которых пострадали 2 человека.

Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проводили рейды, посещали автотранспортные предприятия и инструктировали водителей. К ответственности привлекли 35 автомобилистов, создавших угрозу столкновения с поездами.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и локомотивных бригад.
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