В Курске и области в темноте сбили двух пешеходов. Один из них - ребёнок

Аварии произошли на улице Литовская Курска и в Октябрьском районе

В четверг в Курске и Октябрьском районе сбили двух пешеходов. Обе аварии произошла вечером, когда уже стемнело, сообщили в ГИБДД.Так, в селе Дьяконово 3 октября примерно в седьмом часу возле дома №9 по улице Советская 21-летняя автомобилистка на «Митсубиси Галант», двигаясь со стороны улицы Заречная в сторону улицы Победы сбила 8-летнего мальчика. Ребёнок получил ранение.Позднее в Курске на улице Литовская в начале девятого возле дома №93«А» 38-летний водитель автомобиля «Форд Мандео» ехал со стороны улицы Сумская в направлении площади Добролюбова и задавил 48-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.Пострадавшую курянку с ранением доставили в 4-ю горбольницу.