Икона «Знамение» покинула Курскую область
За время пребывания чудотворного образа в Курске ему поклонились более 100 тысяч верующих
Провожали икону десятки верующих, местное духовенство и духовник патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и Свято-Введенской Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин). Накануне он специально прибыл в Курск, чтобы поклониться иконе «Знамение».
Великая святыня курского края, ставшая в XX веке главной святыней русского зарубежья, посетила Курскую митрополию уже в десятый раз. За время пребывания чудотворного образа в Курске ему поклонились более 100 тысяч верующих.