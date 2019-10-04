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Икона «Знамение» покинула Курскую область

За время пребывания чудотворного образа в Курске ему поклонились более 100 тысяч верующих
Икона «Знамение» покинула Курскую область

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Сегодня чудотворная икона «Знамение» Божией Матери Курская Коренная покинула родные края. В 10:30 из Курского аэропорта вылетел борт, который доставит святыню в Казахстан. Сначала образ доставят в Алма-Аты, потом в Нурсултан - освящать празднование в честь 15-летия установления Собора новомучеников и исповедников Казахстанских и 20-летия учреждения Астанайской и Алма-Атинской епархии.

Провожали икону десятки верующих, местное духовенство и духовник патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и Свято-Введенской Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин). Накануне он специально прибыл в Курск, чтобы поклониться иконе «Знамение».

Великая святыня курского края, ставшая в XX веке главной святыней русского зарубежья, посетила Курскую митрополию уже в десятый раз. За время пребывания чудотворного образа в Курске ему поклонились более 100 тысяч верующих. 


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