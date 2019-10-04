Роман Старовойт внёс в областную Думу законопроект о снижении транспортного налога

Для автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил ставку предлагается снизить до прежнего размера – 15 рублей

Губернатор внёс в областную Думу законопроект о снижении транспортного налога. Для автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил ставку предлагается снизить до прежнего размера – 15 рублей. Сейчас она составляет 25 рублей. Для автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил налог предлагается снизить с 35 до 30 рублей, как в соседних регионах. Все льготы при этом сохранятся.Меж тем в Думе уже есть проект закона, который 1 октября внёс руководитель фракции ЛДПР Владимир Фёдоров. Он предлагает освободить от уплаты транспортного налога владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил полностью. Для всех остальных видов транспорта предлагается снизить налоговую ставку до прежних размеров.