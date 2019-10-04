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В Курске столкнулись три автомобиля. Четверо пострадавших

Массовое ДТП произошло на улице Республиканской возле дома №53
В Курске столкнулись три автомобиля. Четверо пострадавших

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3 октября в Курске произошла массовое ДТП. На улице Республиканской возле дома №53 столкнулись сразу три автомобиля. Авария произошла около полудня.

Как сообщили в ГИБДД, «Шевроле Лачети», за рулём которого был 26-летний водитель, лишенный права управления ТС, ехал со стороны улицы 2-я Рабочая в направлении улицы Союзная, столкнулся с ехавшим впереди попутным автомобилем «Киа Спортейж», под управлением 63-летнего автомобилиста, после этого «Шевроле» продолжил движение и столкнулся с ещё одиним «Шевроле Лачети», там за рулём находился 34-летний мужчина. Он также ехал впереди в попутном направлении. 

В результате этого ДТП пострадали четыре человека - водители двух «Шевроле», 36-летний пассажир первого «Шевроле», 34-летний пассажир второго «Шевроле». Все они получили ранения различной степени тяжести.


ФОТО - АВТОКАДР_46


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