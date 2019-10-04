В Курске микроавтобус столкнулся с лосем

Ещё один сохатый зашёл в гости на огород и сломал забор

В Курске на Магистральном проезде «Фольксваген Транспортер» столкнулся с лосем. Животное не пострадало и сбежало с места ДТП, а вот микроавтобус пострадал.Сохатый зацепил задним копытом заднее крыло, затем, нырнул перед ПАЗиком, который стоял на светофоре, ожидая зеленого сигнала, выскочил на встречную полосу движения, где и находился автомобиль «Фольксваген Транспортер». Очень четко был слышен удар, когда ПАЗик отъехал, лося уже не было, - описывают очевидцы происшествие в соцсетях. Фотографий этого ДТП сделать никто не успел.Зато в соцсетях куряне выкладывают видео встреч с лосями, пишут, что животные выбегают на дороги в разных районах области. Автомобилистов призывают быть внимательнее и предупреждают: с середины сентября до начала октября у лосей начинается гон.В «Службу спасения» уже начали обращаться куряне и сообщать о встрече с парнокопытными. Так ещё один сохатый зашёл в гости на огород жителей улицы Кукуевская. Порвал сетку рабицу, побегал и убежал.