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В Курске микроавтобус столкнулся с лосем

Ещё один сохатый зашёл в гости на огород и сломал забор
В Курске микроавтобус столкнулся с лосем

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В Курске на Магистральном проезде «Фольксваген Транспортер» столкнулся с лосем. Животное не пострадало и сбежало с места ДТП, а вот микроавтобус пострадал. 

Сохатый зацепил задним копытом заднее крыло, затем, нырнул перед ПАЗиком, который стоял на светофоре, ожидая зеленого сигнала, выскочил на встречную полосу движения, где и находился автомобиль «Фольксваген Транспортер». Очень четко был слышен удар, когда ПАЗик отъехал, лося уже не было, - описывают очевидцы происшествие в соцсетях. Фотографий этого ДТП сделать никто не успел.

Зато в соцсетях куряне выкладывают видео встреч с лосями, пишут, что животные выбегают на дороги в разных районах области. Автомобилистов призывают быть внимательнее и предупреждают: с середины сентября до начала октября у лосей начинается гон.

В «Службу спасения» уже начали обращаться куряне и сообщать о встрече с парнокопытными. Так ещё один сохатый зашёл в гости на огород жителей улицы Кукуевская. Порвал сетку рабицу, побегал и убежал. 


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